Urto tra auto e camion all' ora di punta | traffico in tilt
Urto tra un’auto e un camion e traffico in tilt. Succede in via Forche Caudine, a Maddaloni, nei pressi della rotonda.L’impatto nella prima mattinata. Da chiarire le cause dell’incidente nel quale, comunque, non risultano persone ferite. Entrambi i veicoli sono rimasti danneggiati e fermi al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
