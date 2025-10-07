Uomo di 92 anni uccide la moglie e si suicida gettandosi dalla finestra | la tragedia a Castelfranco
Un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie anziana di 88 anni nella loro casa a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Successivamente il delitto si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
