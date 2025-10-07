Uomini e Donne registrazione 7 ottobre | Sabrina Zago lascia lo studio a sorpresa con Nicola
Anticipazioni Uomini e Donne, Agnese Di Pasquale pensa ancora a Federico Mastrostefano. La nuova registrazione di Uomini e Donne, datata 7 ottobre, ha regalato al pubblico un inatteso colpo di scena: Sabrina Zago e Nicola hanno lasciato insieme lo studio. A raccontare i dettagli è l’esperto di gossip televisivo Lorenzo Pugnaloni, che come di consueto ha svelato ciò che è accaduto durante le riprese del dating show condotto da Maria De Filippi. Il pubblico del trono over è ormai abituato ai continui colpi di scena sentimentali, ma questa volta la decisione della dama e del cavaliere ha spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
