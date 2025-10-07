Uomini e Donne nuovo amore per Martina De Ioannon? Spunta il nome di un famoso ragazzo

Sembrerebbe che Martina De Ioannon stia iniziando a frequentare un ex di Uomini e Donne dopo la rottura con Ciro Solimeno. Il ragazzo protagonista delle ultime segnalazioni inoltre ha partecipato anche a Temptation Island come tentatore. Le testimonianze parlano di contatti e di un possibile incontro nel weekend a Roma, ma al momento non esistono conferme ufficiali né prove fotografiche. Scopriamo lui chi è e cosa è emerso su Martina. Uomini e Donne gossip: la segnalazione su Martina De Ioannon. La prima segnalazione, arrivata in forma anonima a Deianira Marzano, sostiene che Martina De Ioannon si sarebbe riavvicinata a Carlo Marini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, nuovo amore per Martina De Ioannon? Spunta il nome di un famoso ragazzo

