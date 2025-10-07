Uomini e Donne l' opinione della puntata | Gemma Galgani pessima Barbara De Santi non fa sconti
Nelle puntate di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 7 ottobre 2025 su Canale 5, Gemma Galgani la spara grossa, che figuraccia con Mario Lenti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
L'opinionista di Uomini e Donne rivela a Verissimo il suo passato con le sostanze e conferma il tradimento di Paola Barale - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Sara a Mihaela: meglio burina che gattamorta #uominiedonne #flavio #sara #martina #mihaela - X Vai su X
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani pessima, Barbara De Santi non fa sconti - Nelle puntate di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 7 ottobre 2025 su Canale 5, Gemma Galgani la spara grossa, che figuraccia con Mario Lenti. Lo riporta comingsoon.it
Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 6/10/25 - Le paladine del "girl power" a tutti i costi oggi mi perdoneranno, spero, ma di ... Come scrive isaechia.it