Uomini e Donne Isabella July lascia il trono over | schiaffo motivo e segnalazione

Isabella July è protagonista di un addio a Uomini e Donn e che arriva dopo episodi turbolenti. Dalla lite culminata con uno schiaffo ai contrasti esplosi nella registrazione del 6 ottobre 2025 che hanno reso insostenibile la sua permanenza in studio. Tra attacchi degli opinionisti e momenti di grande fragilità, la dama ha ricevuto il conforto di Mario Lenti ma ha preferito seguire fuori da telecamere un legame scoperto fuori dalla trasmissione. Di seguito le anticipazioni dettagliate e i retroscena delle due registrazioni. Lo scontro del 30 settembre: lo schiaffo nello studio di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

