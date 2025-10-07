Uomini e Donne Isabella July lascia il trono over | schiaffo motivo e segnalazione
Isabella July è protagonista di un addio a Uomini e Donn e che arriva dopo episodi turbolenti. Dalla lite culminata con uno schiaffo ai contrasti esplosi nella registrazione del 6 ottobre 2025 che hanno reso insostenibile la sua permanenza in studio. Tra attacchi degli opinionisti e momenti di grande fragilità, la dama ha ricevuto il conforto di Mario Lenti ma ha preferito seguire fuori da telecamere un legame scoperto fuori dalla trasmissione. Di seguito le anticipazioni dettagliate e i retroscena delle due registrazioni. Lo scontro del 30 settembre: lo schiaffo nello studio di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
L'opinionista di Uomini e Donne rivela a Verissimo il suo passato con le sostanze e conferma il tradimento di Paola Barale - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Sara a Mihaela: meglio burina che gattamorta #uominiedonne #flavio #sara #martina #mihaela - X Vai su X
Isabella lascia Uomini e Donne dopo scontro con Christian/ Una persona fuori fa battere il cuore alla dama - Isabella lascia il trono over di Uomini e Donne dopo uno scontro con il cavaliere Christian: poi annuncia di aver conosciuto un'altra persona. Segnala ilsussidiario.net
Uomini e donne, anticipazioni riprese 6 ottobre: Isabella va via, Cristiana bacia Jakub - La dama Isabella ha deciso di abbandonare il parterre a causa delle critiche che le ha rivolto Christian in studio ... Secondo it.blastingnews.com