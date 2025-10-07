Uomini e Donne Ida Platano incontra il suo ex Corteggiatore per un caffè | nuovo flirt in vista?

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ida Platano documenta un incontro con Daniele Capuana, suo ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra loro sta nascendo un flirt?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne ida platano incontra il suo ex corteggiatore per un caff232 nuovo flirt in vista

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Ida Platano incontra il suo ex Corteggiatore per un caffè: nuovo flirt in vista?

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne ida platanoUomini e Donne, Ida Platano incontra il suo ex Corteggiatore per un caffè: nuovo flirt in vista? - Ida Platano documenta un incontro con Daniele Capuana, suo ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra loro sta nascendo un flirt? Lo riporta comingsoon.it

uomini donne ida platanoIda Platano ha rivisto un ex corteggiatore, la corteggiava a Uomini e Donne/ “Dopo un anno e mezzo…” - Ida Platano sui social si mostra insieme ad un ex corteggiatore che era sceso per lei a Uomini e Donne, di chi si tratta. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Ida Platano