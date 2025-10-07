Uomini e Donne chi è Jakub Bakkour | età lavoro social vita privata
Jakub Bakkour è uno dei volti più chiacchierati del momento. Dopo l’esperienza a Temptation Island è sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare Cristiana Anania. In questo articolo puoi scoprire età, origini, lavoro, vita privata e dove seguirlo su Instagram. Intanto si sa che lui e la tronista siciliana si sono baciati in esterna.sarà lui la scelta finale? Uomini e Donne: quanti anni ha e dove è nato Jakub. Jakub Bakkour è nato a Verona nel 2000, perciò nel 2025 ha circa 25 anni. Non sono invece disponibili informazioni pubbliche complete sulla data di nascita (giorno e mese), né i dati su altezza e peso risultano confermati ufficialmente: su questi punti restano note non verificate. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
