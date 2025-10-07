A Uomini e Donne il ritorno di Barbara De Santi. La dama ha concluso la relazione con il cavaliere Ruggiero D’Andrea. Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea perchè si sono lasciati?. E’ tempo di ritorni a Uomini e Donne per Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. La coppia, nata nel dating show televisivo più seguito del piccolo schermo, ha annunciato la fine della loro storia d’amore. Barbara è tornata in studio per raccontare i motivi della fine della storia d’amore con Ruggiero. La dama precisa che l’ex non le è stata accanto in un momento difficile quando la sorella ha fatto un incidente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea si sono lasciati: la verità in studio | Video Witty Tv