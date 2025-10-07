Uomini e Donne anticipazioni | una dama va via scatta un bacio al Trono Classico
Ieri, lunedì 6 ottobre, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che al Trono Over c’è stata una scenata da parte di una dama, la quale ha deciso di abbandonare la trasmissione, ma non solo. Al Trono Classico, invece, è scattato un bacio tra due protagonisti e poi ci sono stati dei ritorni. Anticipazioni Trono Over UeD: Isabella se ne va, per Federico arrivano nuove dame. Le anticipazioni della registrazione di ieri di Uomini e Donne riportate su Lollo Magazine rivelano che si è partiti da Isabella e Cinzia Paolini. La prima ha discusso animatamente con Christian, che nella scorsa registrazione colpì con delle sberle. 🔗 Leggi su Tutto.tv
