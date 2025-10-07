Uomini e Donne anticipazioni registrazione 7 Ottobre 2025 | Sabrina lascia

La registrazione di martedì 7 ottobre a Uomini e Donne ha regalato momenti di svolta nel parterre over e passi avanti nel trono classico. Al centro dell’attenzione è stata Sabrina Zago, che ha lasciato lo studio accompagnata dal cavaliere Nicola dopo un confronto intenso; contemporaneamente il pubblico ha assistito a regali, riavvicinamenti e nuove esterne che potrebbero cambiare gli equilibri. In questo articolo sintetizziamo le anticipazioni più importanti emerse durante la registrazione, raccontando chi si muove, chi decide e perché. Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 Ottobre 2025: Sabrina Zago esce dal trono over. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 7 Ottobre 2025: Sabrina lascia

