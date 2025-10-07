Durante la nuova registrazione del dating show due protagonisti lasciano insieme lo studio, mentre nel trono classico scoppia la tensione tra Sara e il suo corteggiatore. Cristiana sorprende tutti con un nuovo arrivo. Oggi, 7 ottobre, si sono registrate le nuove puntate dell'attuale stagione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è accaduto e tutte le novità relative ai tronisti e ai protagonisti del parterre over: di seguito, tutte le anticipazioni della registrazione odierna fornite da Lorenzo Pugnaloni. Le dinamiche del Trono Over La registrazione si apre con le vicende del parterre over, dove non mancano emozioni e decisioni importanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, anticipazioni 7 ottobre: prima coppia dell’edizione e lite furiosa tra Sara e Marco