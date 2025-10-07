Uno sguardo fuori dal comune

Un viaggio creativo per bambini, ragazzi e famiglie nella Valle San Martino. Consiste in questo il ciclo di eventi gratuiti “Uno sguardo fuori dal comune”: si tratta di un percorso che prenderà il via nei prossimi giorni da Erve accompagnando fino al giugno 2026 bambini, ragazzi e famiglie con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: sguardo - fuori

Domani al #museoscienzamilano inaugurazione della mostra fotografica LO SGUARDO DENTRO, LO SGUARDO FUORI, LO SGUARDO DOVE? di cui sono curatore con @carolaannoni. I due fotografi a confronto sono Manlio Villoresi e Mimmo Dabbrescia. 8 Vai su Facebook

Erve inaugura “Uno sguardo fuori dal comune”: eventi creativi per bambini e famiglie - Laboratori creativi e letture animate per bambini e ragazzi nella Valle San Martino. Scrive msn.com

Lo sguardo dentro, lo sguardo fuori… lo sguardo dove? con le opere di Manlio Villoresi e Mimmo Dabbrescia - ” è il titolo di una sorprendente mostra dedicata a Manlio Villoresi e a Mimmo Dabbrescia. Riporta arte.it