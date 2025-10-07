Uno scienziato ha studiato la persona più anziana del mondo per capire come vivere più a lungo

La longevità sembra il prodotto del giorno. Integratori che promettono di allungare la vita, test del sangue per scoprire come abbassare l’età biologica, algoritmi che misurano il tempo che ci resta. Sulla carta, è tutto affascinante. E il mercato lo sa: secondo Market Research Future, il settore globale della longevità, stimato a quasi 18 miliardi di euro nel 2024, è destinato quasi a triplicare nel prossimo decennio. Finché non potremo analizzare scientificamente individui che hanno davvero superato la soglia dell’aspettativa media di vita, gran parte dell’entusiasmo resta teorico. Ecco perché una nuova ricerca pubblicata su Cell Reports Medicine potrebbe segnare un punto di svolta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Uno scienziato ha studiato la persona più anziana del mondo per capire come vivere più a lungo

In questa notizia si parla di: scienziato - studiato

Lo “SCIENZIATO” ha detto che chi come me farà sciopero anche domani, sarà precettato. E precetta pre…!!! Precettaci tutti. Vai su Facebook

Ci siamo, questo scienziato ha "spento" la gravità, e cambia la scienza - Questo nuovo sistema di propulsione potrebbe riscrivere le regole del volo spaziale—per non parlare del fatto che sfida completamente le leggi della fisica. Segnala esquire.com

“Creare una crema non significava tradire l’integrità scientifica, ma portare la scienza nella vita delle persone”. La storia di Augustinus Bader, il medico-scienziato ... - Una carriera trascorsa nei reparti ospedalieri, accanto a pazienti con gravi ustioni, con un’unica missione: attivare e sfruttare la straordinaria capacità del corpo umano di guarire sé stesso. Lo riporta ilfattoquotidiano.it