Università per Stranieri gli Stati Generali delle dottorande e dei dottorandi in Peace Studies

Venerdì 10 ottobre 2025 sono in programma presso l’Università per Stranieri di Perugia gli Stati Generali delle dottorande e dei dottorandi in Peace Studies.L’evento avrà luogo dalle 10 alle 13, e sarà ad accesso libero e gratuito.L’iniziativa è promossa dal Dottorato di Interesse Nazionale in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it