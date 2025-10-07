Università allarme affitti per studenti | a Roma e Milano stanze singole sopra i 600 euro al mese

(Adnkronos) – Per gli studenti universitari sono iniziati ormai da tempo i mesi della caccia alla stanza. Un passaggio cruciale per chi inizia o riprende gli studi fuori sede, ma anche un terreno sempre più insidioso, dove truffe online, contratti irregolari e richieste economiche fuori norma sono in forte aumento. A lanciare l’allarme è SoloAffitti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Università, allarme affitti per studenti: a Roma e Milano stanze singole sopra i 600 euro al mese - Per la Ceo di SoloAffitti Spronelli, 'terreno fertile per truffatori e operatori improvvisati, affidarsi a professionista è investimento' ... Come scrive adnkronos.com

Affitti per gli studenti, in un anno +163 euro: Padova e Trento tra le città più care. «Studiare sta diventando un lusso». Tutti gli aumenti - A sostenerlo sono gli studenti dell'Udu, Unione Studenti Universitari che si sono resi conto che la vita da fuori sede è molto dura e no, non a causa degli esami e ... Scrive ilgazzettino.it