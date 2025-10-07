Università Abilitazione docenti 2025 26 | unico percorso per classi di concorso accorpate NOVITA’

La nota di avvio dei percorsi di formazione degli insegnanti pe l'anno accademico 202526 presenta una novità sull'erogazione dei percorsi per le classi di concorso accorpate ai sensi del dm n. 2552023. L'articolo Università, Abilitazione docenti 202526: unico percorso per classi di concorso accorpate. NOVITA’ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: universit - abilitazione

Mi sapete consigliare qualche università che organizza corsi di abilitazione per la A015? 30 cfu allegato 2 Vai su Facebook

Percorsi Abilitanti per Docenti 2025 2026: al via le procedure di accreditamento - Il MUR ha dato ufficialmente avvio alle procedure di accreditamento dei percorsi abilitanti per docenti 2025/26. Riporta ticonsiglio.com

Percorsi abilitanti docenti 2025/26 da 30, 36 e 60 CFU per laureati, laureandi, vincitori PNRR neoassunti. NOTA MUR - Il MUR ha richiesto alle Università, AFAM e Accademia di Belle Arti di caricare sulla piattaforma l'offerta formativa per I percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 202 per l'a. Come scrive orizzontescuola.it