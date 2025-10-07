Uniti si perde meglio | il miracolo al contrario dell’accozzaglia Pd-M5S
Marche, e come prevedibile la Calabria: il dato è senza appello. A via della Scrofa, al comitato del confermatissimo Roberto Occhiuto e dalle parti del centrodestra tutto, festeggiano a champagne e sperano che il duplex Pd targato Schlein e 5 Stelle duri ancora per molto tempo. Lunga vita al campo largo, anzi larghissimo: abbiamo capito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Uniti non si perde. Con il coraggio si vince. - X Vai su X
“Giorgia Meloni, abituatevi a perdere, uniti vinciamo!” – Elly Schlein, chiusura della Festa dell'Unità di Reggio Emilia, 14 settembre (2 settimane dopo, la sconfitta nelle Marche) Vai su Facebook