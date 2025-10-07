Marche, e come prevedibile la Calabria: il dato è senza appello. A via della Scrofa, al comitato del confermatissimo Roberto Occhiuto e dalle parti del centrodestra tutto, festeggiano a champagne e sperano che il duplex Pd targato Schlein e 5 Stelle duri ancora per molto tempo. Lunga vita al campo largo, anzi larghissimo: abbiamo capito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Uniti si perde meglio: il miracolo al contrario dell’accozzaglia Pd-M5S