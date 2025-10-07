Un'intera montagna crollata | autobus travolto in India almeno 18 morti nell’Himachal Pradesh
Almeno 18 persone sono morte e tre sono rimaste ferite nello Stato dell'Himachal Pradesh, in India, dopo che un autobus è stato travolto da una frana a Bilaspur. Le forti piogge hanno reso instabile il terreno. Secondo un poliziotto intervenuto, “un’intera montagna è crollata sull’autobus”, riducendo le possibilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: intera - montagna
