Ha davvero tanto a cui pensare Montalbano. Perché nell’avventura che lo riporta in tv, tra un attentato e un incontro inatteso, il nostro Commissario deve riflettere sul peso della verità. Che può liberare, ma anche schiacciare. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda il secondo episodio dell’undicesima stagione dal titolo Come voleva la prassi. Si tratta di un insieme di casi che lo scrittore Andrea Camilleri ha pubblicato in diversi libri. La puntata di oggi, infatti, è tratta da Come voleva la prassi in Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano, La revisione in Gli arancini di Montalbano e Come contò Aulo Gellio in Un mese con Montalbano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un'indagine che rischia di costagli la vita: stasera in tv Montalbano ci porta nei meandri di "Come voleva la prassi"