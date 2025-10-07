Oltre la loro voce c’è di più, storie di donne con figli e sogni, desideri di ragazze che diventano realtà. Oltre la loro voce, al telefono, volti e sorrisi, rassicurazioni. A quell’esercito di studenti che varca per la prima volta l’ingresso della facoltà e chiede loro cosa fare da grandi. Alla cornetta i genitori, altre mamme, che sono convinti: "Mio figlio un giorno sarà. ". Oltre cento chiamate al giorno, 450 in media alla settimana da luglio. Un fiume di consigli, 4500 poco più, poco meno. All’origine un altro sogno, quello di Francesca Casalino, 33 anni, madre anche lei, due figli – Aurora di 9 anni, Lucio appena due – che ha fondato la startup WeMaMy (We manage for maternity). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Unife, voce di mamma. Una passerella mondiale per la donna 'WeMaMy'