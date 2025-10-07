Un’esperta rivela il luogo più sicuro in caso di attacco nucleare dalla Russia | ecco dove

Mentre le incursioni dei droni russi nello spazio aereo dei Paesi Nato non fanno che accrescere le tensioni internazionali, c’è chi guarda già allo scenario peggiore e si chiede come affrontarlo. Forse anticipando i tempi – almeno si spera – la giornalista investigativa Annie Jacobsen ha individuato nel suo libro Nuclear War: A Scenario la parte del mondo più sicura in caso di inverno nucleare. Secondo l’autrice, il rifugio all’apocalisse sarebbe da cercare dall’altra parte del mondo, in Oceania, più precisamente in Australia e Nuova Zelanda. La notizia è stata ripresa da alcuni media tra cui Ladbible. 🔗 Leggi su Open.online