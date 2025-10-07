Un' azienda vinicola ciociara presente a Vinitaly USA a Chicago
È stata Antica Tenuta Palombo di Atina (Frosinone) a tenere alta la bandiera del Lazio a Vinitaly USA, l’evento internazionale dedicato al vino italiano andato in scena a Chicago il 5 e 6 ottobre. Rappresentando la regione in un contesto strategico per l’export agroalimentare, l’azienda si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
