Un' altra coppia a sorpresa di questo pazzo 2025 | l' attrice Sydney Sweeney e il manager musicale Scooter Braun Così è nato il loro inatteso amore
Quando Sydney Sweeney e Scooter Braun sono stati avvistati mano nella mano per le strade di New York, a Hollywood hanno strabuzzato gli occhi. Perché nessuno si sarebbe mai aspettato di vederli insieme. Troppo diversi, troppo distanti. Ma lo sappiamo bene: il 2025 ci ha abituati a vedere nascere coppie decisamente stravaganti. Lei, 28 anni, bionda esplosiva e stella nascente del cinema grazie a serie tv come Euphoria e film come Tutti tranne te. Incarnazione della nuova generazione di attrici che sta ridefinendo i canoni di bellezza e talento a Hollywood. Lui, 44 anni, miliardario e guru in declino dell’industria musicale, l’uomo che ha guidato le carriere di Justin Bieber e Ariana Grande prima di ritirarsi, a sorpresa, dalla gestione artistica l’estate scorsa dopo 23 anni di successi. 🔗 Leggi su Amica.it
