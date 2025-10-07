Unabomber nessuna corrispondenza tra il Dna degli indagati e i reperti | verso l' archiviazione
L'identità di Unabomber rimane misteriosa, e con molta probabilità lo rimarrà per sempre. Era stato chiamato così il folle attentatore che tra il 1994 e il 2006 ha terrorizzato le regioni del Nord Est Italia disseminando rudimentali trappole esplosive in chiese, cimiteri, supermercati, sagre paesane, spiagge, cabine telefoniche. Dopo oltre due anni di analisi e perizie, gli esperti hanno stabilito che non c'è nessuna corrispondenza genetica tra il Dna delle 11 persone indagate e quello ricavato dai reperti conservati nell'archivio della Procura di Trieste. Il principale sospettato di essere Unabomber è stato per tutti questi anni Elvo Zornitta, ingegnere oggi 68enne della provincia di Pordenone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: unabomber - nessuna
Unabomber, fumata nera dopo l'analisi su reperti e campioni: nessuna traccia è riconducibile agli 11 indagati
Radio1 Rai. . Nuova inchiesta su Unabomber, autore degli attentati che tra il '94 e il 2006 terrorizzarono il Nord-Est: dalla super perizia, nessuna prova decisiva a carico degli indagati @Elena.Baiocco #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Nuova inchiesta su Unabomber, autore degli attentati che tra il '94 e il 2006 terrorizzarono il Nord-Est: dalla super perizia, nessuna prova decisiva a carico degli indagati @ElenaBaiocco #GR1 - X Vai su X
Unabomber, il flop della perizia: nessun Dna coincide. Elvo Zornitta: «Finalmente libero dopo 21 anni di tribolazione» - Nessuna corrispondenza con i profili genetici degli undici indagati né di altre persone conosciute: è quanto emerge dalla perizia disposta ... Lo riporta msn.com
La nuova perizia sui reperti degli attentati dell’Unabomber italiano non ha rilevato corrispondenze con il DNA degli indagati - La perizia che nel 2024 la procura di Trieste aveva commissionato su alcuni reperti degli attentati attribuiti al cosiddetto “Unabomber italiano”, cioè l’attentatore che tra il 1994 e il 2006 posizion ... Come scrive ilpost.it