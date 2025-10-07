Unabomber nessuna corrispondenza tra il Dna degli indagati e i reperti | verso l' archiviazione

L'identità di Unabomber rimane misteriosa, e con molta probabilità lo rimarrà per sempre. Era stato chiamato così il folle attentatore che tra il 1994 e il 2006 ha terrorizzato le regioni del Nord Est Italia disseminando rudimentali trappole esplosive in chiese, cimiteri, supermercati, sagre paesane, spiagge, cabine telefoniche. Dopo oltre due anni di analisi e perizie, gli esperti hanno stabilito che non c'è nessuna corrispondenza genetica tra il Dna delle 11 persone indagate e quello ricavato dai reperti conservati nell'archivio della Procura di Trieste. Il principale sospettato di essere Unabomber è stato per tutti questi anni Elvo Zornitta, ingegnere oggi 68enne della provincia di Pordenone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

