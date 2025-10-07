Unabomber l’ultimo flop | il Dna non corrisponde a nessuno degli indagati
Le perizia su ventisette reperti attesa da oltre due anni: le tracce genetiche appartengono a ignoti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: unabomber - ultimo
A vent'anni dall'ultimo attentato, si attendono i risultati delle analisi che potrebbero riaprire il caso Unabomber. Undici persone sono sotto indagine, tra loro anche Elvo Zornitta, che dopo anni di accuse ribadisce la propria innocenza e racconta il peso di una vi Vai su Facebook
Unabomber, il flop della perizia attesa due anni: «Nessun Dna coincide». Gli 11 indagati e lo sconforto di Zornitta: «Lui è morto, io rovinato» - La rabbia dell'avvocato Paniza che assiste l'ingegnere, per anni considerato il vero bombarolo ma scagionato da ogni accusa. Scrive msn.com
Unabomber: nuovo rinvio di 60 giorni per perizia sul Dna - Lo rende noto il quotidiano Il Piccolo sottolineando la protesta dei legali che parlano di "una ... Segnala ansa.it