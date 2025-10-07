Unabomber l' ultima perizia non dà risultati | caso irrisolto

Ormai si può dire che Unabomber non sarà mai trovato, salvo clamorose sorprese. Nell'ambito dell'inchiesta su "Unabomber" nessuna corrispondenza con i profili genetici degli undici indagati né di altre persone conosciute emerge dalla perizia disposta su dieci reperti nell'ambito della nuova. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

unabomber ultima perizia d224Unabomber, dalla perizia nessun riscontro con Dna degli indagati - Nessuna corrispondenza con i profili genetici degli undici indagati né di altre persone conosciute: è quanto emerge dalla perizia disposta su dieci reperti nell'ambito della nuova inchiesta su Unabomb ... Secondo msn.com

unabomber ultima perizia d224Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia - Dopo numerosi rinvii, la relazione dei periti sarà consegnata in tempo per l’udienza già fissata del 20 ottobre. udinetoday.it scrive

