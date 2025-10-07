Una vita gratis negli hotel di lusso | in aula dopo l’ultima fuga senza pagare

Porlezza (Como), 7 ottobre 2025 – L’ultima truffa per cui è finito a processo a Como, risale al 2022, e vede come parte offesa un grosso complesso alberghiero di Porlezza, dove aveva trascorso 8 notti, lasciandosi alle spalle un conto dai 6000 euro non saldato. Ieri il suo avvocato ha chiesto un rinvio di alcuni mesi per procedere con un rito abbreviato, che è stato accolto, ma il nome di Alfonso Fabrizio Russo, 47 anni, origini napoletane e ultima residenza a Desio, è m olto noto nel settore turistico di tutta Italia, per la sua capacità di soggiornare in hotel, preferibilmente di lusso, e poi sparire senza pagare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

