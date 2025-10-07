Una vita al servizio del paziente il dottor Paolo De Pieri va in pensione

Rovigo, 8 ottobre 2025 Una vita al servizio della sanità. Il dottor Paolo De Pieri, con la sua dedizione e professionalità, lascia un’impronta indelebile nell’organizzazione sanitaria polesana. Dirigente medico nell’Azienda Usl 5 ha concluso il suo percorso professionale con il raggiungimento del pensionamento. La sua carriera si estende per oltre due decenni, De Pieri ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’organizzazione sanitaria polesana, contribuendo significativamente al miglioramento dei servizi e alla qualità dell’assistenza offerta alla comunità. Nei giorni scorsi il direttore generale dell’Usl 5, Pietro Girardi, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor De Pieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una vita al servizio del paziente, il dottor Paolo De Pieri va in pensione

