Una vita a 100 all’ora logora | Barella come Cahanoglu e Brozovic se fosse lui il futuro play dell’Inter?

2025-10-07 06:25:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il centrocampista sardo ha raggiunto un tale livello d’esperienza che gli consente di poter occupare tutte le posizioni della mediana e con il passare del tempo dovrà imparare a gestirsi di più. Anche nel calcio, il tempo, può trasformare le cose. L’Inter poi ci è già passata e proprio l’esperienza di certi vissuti può aiutare a comprendere, se non addirittura ad anticipare, alcune dinamiche che hanno una fisiologica evoluzione. Queste prime sei giornate trascorse sotto la gestione Chivu hanno offerto molti spunti di riflessione e tra questi ce n’è uno che riguarda un pilastro della squadra nerazzurra: Nicolò Barella. 🔗 Leggi su Justcalcio.com