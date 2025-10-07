Una vicenda lunga 26 anni Il Comune paga 459mila euro per rimborsi all’ex Equitalia
"A questo mondo non v’è nulla di certo, tranne la morte e le tasse". La frase, attribuita a Benjamin Franklin, calza a pennello per la vicenda approdata ieri in Commissione Bilancio, presieduta da Matteo Di Benedetto. Una vicenda costosa, tra l’altro, visto che il Comune di Bologna dovrà sborsare – e ha già stanziato la somma con apposita delibera – ben 460mila euro. L’assessora Roberta Li Calzi spiega che la questione affonda le radici addirittura nel 1999, quando c’era ancora Equitalia, poi diventata Agenzia delle entrate e riscossioni. "Dal 2012, infatti, è il Comune e riscuotere i crediti in autonomia", ricorda Li Calzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
