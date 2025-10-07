Una Valle di Libri riparte con le attività autunnali | si comincia con Luigi Del Vecchio

OSTUNI - L'associazione culturale Una Valle di Libri riparte con le attività autunnali e inaugura la nuova stagione con un appuntamento dedicato alla letteratura e alla narrativa contemporanea. Il primo evento è in programma sabato 18 ottobre 2025 alle 18:30, presso il Salone dei Sindaci di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

valle libri riparte attivit224Ostuni, 'Una Valle di Libri' riparte con le attività autunnali: il 18 ottobre Luigi Del Vecchio presenta 'Ostuni – Non mi cercare più' - Ospite del format "Una Valle di Libri" sarà Luigi Del Vecchio, che presenterà il suo nuovo romanzo "Ostuni – Non mi cercare più" (Viola Editrice), sequel del fortunato "Ostuni – Un’insospettabile ... Segnala giornaledipuglia.com

