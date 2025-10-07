Una romana al mondiale di bowling in Nevada

Katia Ricciardi, atleta romana, si prepara a rappresentare, con la pr0pria squadra, l’Italia ai Mondiali di Bowling che si terranno a Reno, nello Stato del Nevada (Stati Uniti) dal 13 al 23 ottobre, un evento sportivo di rilievo mondiale che vedrà la partecipazione di ben 38 nazioni provenienti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

