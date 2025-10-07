Una nuova figura in arrivo all' Ars | il deputato supplente ecco chi è e perché non piace a tutti

L'Assemblea regionale si prepara ad accogliere una nuova figura: il deputato supplente. Chi è? È il primo dei non eletti che adesso potrà subentrare al deputato nominato assessore. In sostanza, un parlamentare che farà ingresso in giunta non potrà mantenere il doppio ruolo. L'Ars ha dato il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

