Una famiglia su tre anche nel 2024 ha tagliato la spesa per il cibo Al Sud consumi più bassi di 800 euro all’anno

L’ inflazione rallenta, ma i portafogli restano troppo leggeri. Quasi una famiglia su tre in Italia continua a tagliare la spesa per il cibo: secondo l ’Istat, nel 2024 il 31,1% dei nuclei ha ridotto in quantità o qualità gli acquisti alimentari, una quota solo lievemente inferiore al 31,5% registrato nel 2023. Anche per le bevande la tendenza resta la stessa: il 35,3% ha speso di meno o scelto prodotti più economici. Nel complesso la spesa media mensile per consumi è stata di 2.755 euro, praticamente stabile rispetto ai 2.738 del 2023. Ma dietro la cifra piatta c’è la perdita di potere d’acquisto: con i prezzi ancora alti e i redditi fermi, le famiglie continuano a comprimere i consumi reali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una famiglia su tre anche nel 2024 ha tagliato la spesa per il cibo. Al Sud consumi più bassi di 800 euro all’anno

