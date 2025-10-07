Una degustazione di vini d’eccellenza gratis alla Scala di Milano

Una degustazione di vini pregiati in un luogo simbolo di Milano. Esselunga ha scelto il teatro alla Scala (di cui il marchio è fondatore permanente) per una serata dedicata all’eleganza e alle eccellenze enogastronomiche. La degustazione di vini gratuita alla Scala L’appuntamento è per giovedì 9. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: degustazione - vini

Passeggiata notturna in vigna con degustazione vini alla scoperta dei rapaci

Cantina Sabaini: Storia, Eleganza e Degustazione Vini nella Val d’Illasi

Spirito di..vino..una notte sotto le stelle di degustazione vini tra il Lungarno e il castello di Subbiano

Grande partecipazione di associati “vecchi e nuovi” alla serata di formazione dedicata all’approfonfimento della scheda di degustazione! 6 vini da valutare,, dallo spumante al passito, per approfondire ed usare al meglio la terminologia della scheda di de Vai su Facebook

Salerno, “Via col vino”: degustazioni e mostre tra botteghe e locali del centro storico - Con il taglio del nastro di ieri, si è dato il via a «Via col Vino», l’evento diffuso che, per la prima ... Riporta ilmattino.it

Vino e prosecco protagonisti: una domenica di festa, tradizione e degustazioni tra Maser e Treviso - È questa la proposta di "Elevate your choice Vino, Bellezza e Territorio", che ... Come scrive ilgazzettino.it