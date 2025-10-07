Un uomo di Durazzano non è tornato dalla Spagna | familiari presentano denuncia di scomparsa

Tempo di lettura: 2 minuti Apprensione a Durazzano per un 35enne di cui non si hanno notizie da stamattina. L’uomo si trovava con alcuni amici a Valencia in Spagna e la comitiva aveva programmato il rientro in patria con un volo diretto a Napoli, ma il 35enne avrebbe accusato un malore e non si è imbarcato. Soccorso dai sanitari, dopo essersi ripreso, su consiglio dei medici avrebbe optato di rientrare in Italia con un pullman senza dunque la compagnia dei suoi amici. A quanto si è appreso, il rientro a Napoli in pullman era previsto per stamani, ma dal mezzo effettivamente giunto nel capoluogo i familiari e gli amici che lo attendevano per riportarlo a casa non lo hanno visto scendere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

