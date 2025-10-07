Un ulivo per non dimenticare | a Monreale la memoria di Andrea Massimo e Salvo mette radici

Monrealelive.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monreale, un ulivo per ricordare Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo. Un gesto di pace e memoria all'inizio del Sanacore Festival L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

un ulivo per non dimenticare a monreale la memoria di andrea massimo e salvo mette radici

© Monrealelive.it - Un ulivo per non dimenticare: a Monreale la memoria di Andrea, Massimo e Salvo mette radici

In questa notizia si parla di: ulivo - dimenticare

Giornata di ricordi ed emozioni. Un ulivo nel giardino della scuola per non dimenticare la maestra Nika

ulivo dimenticare monreale memoriaGiornata di ricordi ed emozioni. Un ulivo nel giardino della scuola per non dimenticare la maestra Nika - Durante la Festa dell’accoglienza – Giornata della meraviglia della scuola primaria Pascoli, sarà messo a dimor ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ulivo Dimenticare Monreale Memoria