Un trio di chef ha trasformato i colori in cibo Ecco l’esperimento che tutti vogliono provare
Da oltre 10 anni un gruppo di cuochi spagnoli continua a stupire con prodotti impensabili: creme azzurre completamente naturali, distillati analcolici di intere regioni, sfere di una incredibile consistenza. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
