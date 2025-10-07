Un tiramisù che unisce tutti | la trentina Caterina Mazzoldi ha vinto il concorso nazionale a Treviso

Trentotoday.it | 7 ott 2025

Una domenica dal sapore dolcissimo per Caterina Mazzoldi, 29 anni, originaria di Nago e oggi residente a Castelfranco Veneto: la giovane trentina ha conquistato il primo premio per il miglior tiramisù senza glutine e senza lattosio al Tiramisù Day di Treviso, la manifestazione che ogni anno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

