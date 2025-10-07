Un tè alle dieci | gli appuntamenti culturali dalle fiabe letture fino alla scoperta dell’Universo

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorna "Un tè alle dieci", l'iniziativa dell'associazione "I talenti di Minerva" che propone incontri tematici pensati per ampliare i nostri orizzonti: dalla narrazione di fiabe e letture, fino alla scoperta dell’Universo.Saranno momenti per scoprire qualcosa di nuovo, approfondire argomenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

