Una notizia che cade come un macigno sulla filiera della pasta italiana: il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di applicare un dazio antidumping del 91,74 per cento contro alcuni pastifici italiani, da sommare al 15 per cento già in vigore. Il conto è presto fatto: dal prossimo gennaio, portare un pacco di spaghetti o penne sugli scaffali americani potrebbe costare oltre il doppio. La motivazione ufficiale parla di dumping, cioè la vendita di un prodotto all’estero a un prezzo inferiore rispetto al mercato interno o persino al costo di produzione. Una pratica che negli Stati Uniti viene considerata sleale, perché altera la concorrenza e mette in difficoltà i produttori locali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un super dazio americano minaccia la pasta italiana