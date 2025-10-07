Un successo il Falerno Fest tra convegni cantine e degustazioni

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Falciano del Massico si è tenuto, sabato 4 ottobre, il Falerno Fest, un evento dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo prodotto più rappresentativo: il vino Falerno. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea e dal Ministero della Cultura, rientra nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: successo - falerno

successo falerno fest convegniSuccesso per il Falerno Fest a Falciano del Massico - Nel centro storico di Falciano del Massico si è tenuto, sabato 4 ottobre, il Falerno Fest, un evento dedicato alla valorizzazione del ... Come scrive napolivillage.com

successo falerno fest convegniFalciano del Massico celebra il Falerno Fest: il vino incontra cultura e tradizione - Sabato 4 ottobre, le strade del centro storico di Falciano del Massico (Caserta) si animeranno di sapori, musica e tradizioni per celebrare la Festa del vino ... Si legge su pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Successo Falerno Fest Convegni