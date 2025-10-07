Un solo voto ha protetto l’immunità di Ilaria Salis quando la coscienza batte la politica

Una decisione storica sul filo del rasoio. Oggi, la plenaria del Parlamento europeo riunita a Strasburgo ha confermato l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, con un margine di appena un voto: 306 favorevoli contro 305 contrari e 17 astenuti, su un totale di 628 votanti. Il voto, rigorosamente segreto, ha rappresentato l’epilogo di una battaglia politica e giuridica che va ben oltre la vicenda personale dell’eurodeputata. La richiesta di revoca dell’immunità era stata avanzata dal governo ungherese, che accusa Salis di lesioni gravi ai danni di militanti neonazisti e di associazione a delinquere, in relazione a eventi avvenuti a Budapest prima della sua elezione al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

