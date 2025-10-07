Un sogno lungo vent’anni Apre l’oasi Le Foppe di Trezzo | È un tesoro di biodiversità

Ventanni dopo il sogno è raggiunto. Due decenni di attesa terminati sabato: il centro visite dell’oasi ecologica Le Foppe di Trezzo è aperto, pronta per raccontare la sua storia di natura e specie rare alle scuole e agli appassionati che si inoltreranno sui sentieri. Sabato, gli ambienti del quartier generale dei volontari che gestiscono la riserva hanno accolto la cerimonia di inaugurazione. Spazi per sette diverse aree tematiche, dalla geologia alle reti ecologiche, che accolgono link digitali per approfondimenti curati e creati appositamente per i ragazzi che scopriranno quest’angolo di bellezza strappato al degrado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

