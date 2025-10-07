Un sintomo comune del Long Covid trova una spiegazione precisa | il segnale che aumenta con la gravità
Un nuovo studio ha individuato un segnale biologico che spiega la “nebbia mentale”, uno dei sintomi più comuni e debilitanti del Long Covid. La gravità del disturbo cresce insieme all’aumento di uno specifico recettore nel cervello, il recettore AMPA, coinvolto nella memoria e nell’apprendimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
