Un sasso per un invito Alla scoperta del Museo Athena

CAPANNORI Prende il via una sorta di "caccia al tesoro" per invitare i cittadini a scoprire le piccole meraviglie conservate al museo Athena di Capannori. L’idea ricalca l’iniziativa che si era diffusa in particolare sui social negli anni passati, in particolare nei momenti post covid, quando alcuni artisti decoravano dei sassi e li lasciavano in luoghi pubblici, dopo averli messi sui social, perché altre persone li trovassero. In questo caso, i sassi colorati, saranno una sorta di invito. Si chiama infatti proprio "Un sasso per un invito": l’iniziativa promossa dal Museo Athena di Capannori, in via Piaggia, per invitare le persone interessate a visitarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

