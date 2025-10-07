Un sabato romagnolo per Peteco Carabajal | sold out e memorie felliniane

Sbircialanotizia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intera giornata riminese ha intrecciato il cammino di Peteco Carabajal con le memorie di Fellini, la storia millenaria e la musica popolare argentina: dalla visita ai luoghi simbolo della città al concerto sold out al Teatro Rosaspina di Montescudo, sabato 4 ottobre 2025 ha trasformato il tour italiano dell’artista in un racconto da ricordare. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

un sabato romagnolo per peteco carabajal sold out e memorie felliniane

© Sbircialanotizia.it - Un sabato romagnolo per Peteco Carabajal: sold out e memorie felliniane

In questa notizia si parla di: sabato - romagnolo

sabato romagnolo peteco carabajalPeteco Carabajal al Teatro Rosaspina, il mito argentino fa tappa in Romagna - Sabato 4 ottobre, alle ore 21:00, il Teatro Rosaspina di Montescudo (RN) ospiterà un evento imperdibile: sul palco salirà Peteco Carabajal, leggenda ... Da libertas.sm

sabato romagnolo peteco carabajalMontescudo: al Teatro Rosaspina arriva Peteco Carabajal, leggenda vivente della musica popolare latinoamericana - Romagna: Peteco Carabajal, leggenda vivente della musica popolare argentina e latinoamericana, salirà sul palco del ... Lo riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Sabato Romagnolo Peteco Carabajal