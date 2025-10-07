Un sabato romagnolo per Peteco Carabajal | sold out e memorie felliniane

Un’intera giornata riminese ha intrecciato il cammino di Peteco Carabajal con le memorie di Fellini, la storia millenaria e la musica popolare argentina: dalla visita ai luoghi simbolo della città al concerto sold out al Teatro Rosaspina di Montescudo, sabato 4 ottobre 2025 ha trasformato il tour italiano dell’artista in un racconto da ricordare. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

