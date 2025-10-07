Un sabato romagnolo per Peteco Carabajal | sold out e memorie felliniane
Un’intera giornata riminese ha intrecciato il cammino di Peteco Carabajal con le memorie di Fellini, la storia millenaria e la musica popolare argentina: dalla visita ai luoghi simbolo della città al concerto sold out al Teatro Rosaspina di Montescudo, sabato 4 ottobre 2025 ha trasformato il tour italiano dell’artista in un racconto da ricordare. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sabato - romagnolo
Con il Patrocinio del Comune di Cesena Sabato 11 ottobre, ore 17,00 Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, Cesena Ugo Amati presenta T’CI PROPRI UN GRAN PATACA! Nuova ontologia della più tipica e celebrata figura del romagnolo Interviene e dialoga - facebook.com Vai su Facebook
Peteco Carabajal al Teatro Rosaspina, il mito argentino fa tappa in Romagna - Sabato 4 ottobre, alle ore 21:00, il Teatro Rosaspina di Montescudo (RN) ospiterà un evento imperdibile: sul palco salirà Peteco Carabajal, leggenda ... Da libertas.sm
Montescudo: al Teatro Rosaspina arriva Peteco Carabajal, leggenda vivente della musica popolare latinoamericana - Romagna: Peteco Carabajal, leggenda vivente della musica popolare argentina e latinoamericana, salirà sul palco del ... Lo riporta chiamamicitta.it