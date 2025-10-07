Michele va in ospedale a trovare la sensitiva che dopo mesi si è risvegliata dal coma. E (miracolo!) scopre che non è più sensitiva. Lei si è liberata completamente da queste visioni che aveva dall’aldilà, e non ha più contatti con esseri paranormali. E dice di stare meglio così, essendosi finalmente liberata da questi esseri che le sconvolgevano l’esistenza. A questo punto Michele è libero di partire all’estero con Silvia per un lungo viaggio, dal quale evidentemente non faranno più ritorno abbandonando per un periodo la serie. E con loro, che pure erano due personaggi storici di Upas, se ne va anche un alone di pesantezza sempre presente dalla prima puntata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Michele e Silvia sono pronti a partire