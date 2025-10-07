Un posto al sole | Michele e Silvia sono pronti a partire
Michele va in ospedale a trovare la sensitiva che dopo mesi si è risvegliata dal coma. E (miracolo!) scopre che non è più sensitiva. Lei si è liberata completamente da queste visioni che aveva dall’aldilà, e non ha più contatti con esseri paranormali. E dice di stare meglio così, essendosi finalmente liberata da questi esseri che le sconvolgevano l’esistenza. A questo punto Michele è libero di partire all’estero con Silvia per un lungo viaggio, dal quale evidentemente non faranno più ritorno abbandonando per un periodo la serie. E con loro, che pure erano due personaggi storici di Upas, se ne va anche un alone di pesantezza sempre presente dalla prima puntata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
Un Posto al Sole anticipazioni: Damiano si schiera con Michele e scoppia la tensione
Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo!
#upas #unpostoalsole Da domani, il nuovo inizio di Gianluca Palladini. Ma papà Alberto come ci rimarrà? Vediamo la trama della puntata di domani (7 ottobre) di , con gli sviluppi su Gianluca e su tutti gli altri personaggi: --> https://www. - facebook.com Vai su Facebook
UN POSTO AL SOLE: le anticipazioni delle puntate dal 29 settembre al 3 ottobre - X Vai su X
Un posto al sole: quando tornano Michele e Silvia dalla Nuova Zelanda? - Stanca di vedere il compagno sull'orlo dell'esaurimento, Silvia gli aveva proposto un lungo periodo di riposo, lontano da Napoli, con un viaggio in Nuova Zelanda. Segnala tag24.it
Un posto al sole, Michele e Silvia fuori dal cast (per ora): la svolta radicale nella trama - I due personaggi storici della soap non saranno presenti nelle prossime puntate. Riporta libero.it